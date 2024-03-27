Ukrayna, Rus hava savunmasını imha ettiği görüntüleri yayınladı

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’ne bağlı 3. Özel Amaçlı Alay bu sabah saatlerinde Zaporijya bölgesinin işgal altındaki köylerinden olan Forois yakınlarında bir Rus hava savunma unsuru keşfetti. Tespitten kısa bir süre sonra koordinatları netleştirilen unsur Ukrayna ordusunun Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi diğer adıyla M142 HIMARS füze sistemiyle vurularak imha edildi. Ukrayna’nın ABD’den aldığı söz konusu sistem GMLRS adlı özel bir füze kullanıyor.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri imha hareketini “Operasyon sonucunda Ruslara ait BUK adlı uçaksavar savunma sistemi imha edildi" mesajıyla duyurdu.

Bilindiği üzere Ruslar, füze fırlatma birimlerine drone karşıtı sistemler yerleştirerek uçaksavar füze savunma unsurlarını drone saldırılarından korumaya çalışıyor.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’nin BUK hava savunma sistemini etkisiz hale getirilmesi, Ukraynalı dron operatörlerinin bu çevrede daha güvenli keşif yapmalarına olanak tanıyacak.