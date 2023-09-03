Ukrayna: Rusya Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

KAYNAK: AA
Ukrayna: Rusya Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3 saat 30 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna hava savunma sistemince bölgede Rusya'ya ait 22 İHA'nın imha edildiğini belirten Kiper, "Liman altyapısı da vuruldu. Limanın 2 sivil çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 25 İHA kullandığı belirtildi.

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