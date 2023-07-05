Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası

Ukrayna ve Rusya Savaşı devam ederken, savaşın etkilerini farklı bir boyuta taşıyacak bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı yapabilmek için hazırlandığını belirtirken; benzer bir açıklama Rusya tarafından Ukrayna için yapıldı. Bir Rus kaynakta yer alan bir değerlendirmede ise santralde meydana gelebilecek olası bir patlamanın Türkiye'ye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne bir saldırı hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin Avrupa’nın en büyük santrallerinden biri olduğunu belirten Zelenskiy, santraldeki duruma yönelik uluslararası ilgi gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Benzer bir açıklama bugün Rusya tarafından geldi. Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktör Danışmanı Renat Karçaa, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kiev’in 5 Temmuz’da Zaporijya Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yüksek hassasiyetli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmayı planladığını söyledi.

Karçaa, “Bugün ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 5 Temmuz’da gece vakti, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’ne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırmaya hazırlandığı’ yönünde bir bilgi geldi” dedi.

TÜRKİYE’YE KADAR ULAŞABİLİR

Mikrobiyolog ve BM Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Komisyonu eski üyesi Igor Nikulin, olası bir saldırı durumunda radyasyonun etkilerini Türkiye'ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Life Rusya'ya konuşan mikrobiyolog ve BM Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Komisyonu eski üyesi Igor Nikulin, 'Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde bir felaket yaşanması halinde ortaya çıkacak sonuçlar Çernobil Nükleer Santrali'ndeki reaktör kazasından daha az ağır olmayacaktır. Tüm bunlar suya karışacak ve Karadeniz'e akacak, sonuç olarak Kherson, Odessa, Nikolaev, Batı Kırım kıyıları etkilenecektir' ifadelerini kullandı.

Sitede patlamanın olası etkisinin Türkiye'yi de kapsadığı görülen bir harita yer aldı.

Patlamanın olması durumunda radyoaktif bulutun nereye gideceğinin çok önemli olduğunu belirten Nikulin, radyasyon serpintisinin Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'ye ulaşabileceğini söyledi.