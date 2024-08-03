Ukrayna Rusya'nın hava üssünü vurdu

Rusya’nın 2022'de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı başlattığı saldırıyı ve işgal girişimini sürdürüyor.

Rusya sivilleri, yerleşim yerlerini, eğitim, sağlık kurumlarını hedef almaya devam ediyor.

Yeni gelen bilgilere Ukrayna, Rusya’nın Mozrok Hava Üssünü vurdu.

Saldırıda çok sayıda SU-34’ün etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sosyal medyada saldırıya ait görüntüler de yayınlandı. Üssün art arda vurulduğu görülüyor.

RUSYA KİEV’E SALDIRDI

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus ordusunun 2024'ün en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediği bildirildi.

Kiev Askeri İdaresinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı. Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Temmuzda İHA'lar ile 7. kez Kiev'e saldırı gerçekleştirildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Kullanılan İHA sayısı açısından 2024 yılında başkent için en yoğunu (saldırı) oldu." ifadesine yer verildi.