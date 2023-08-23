Ukrayna Rusya’nın S-400 sistemlerini böyle imha etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da S-400 uzun ve orta menzilli füze savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının nabzını tutan Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından S-400 sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği o anları paylaştı.

Kırımdan son görüntüyü servis eden Khalilova'nın paylaşımı şu şekilde:

"İşgal altındaki #Kırım'da Rus S-400 sistemi imha edildi"

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI BÖYLE DUYURDU

Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırım’daki Olenevka köyü yakınlarında Rusya’ya ait uzun ve orta menzilli S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin, sisteme yerleştirilen füzelerin ve orada bulunan askerlerin yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşmanın cephaneliğinde bu tür silahların sınırlı sayıda olması dikkate alındığında, bu patlama işgalcilerin hava savunma sistemine acı verici bir darbedir ve Kırım’daki gelişmeler üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.