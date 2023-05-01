Ukrayna Rusya'ya karşı taarruza geçti

Ukrayna'dan Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruz... Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı açıkladı, Ruslara karşı taarruza geçtiklerini söyledi.

Ukrayna Rusya'ya karşı taarruza geçti

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy cephe hattını ziyaret etti, açıklamalarda bulundu.

Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü aktaran Sırskiy, "Düşmanın mevzilerimizi ele geçirme girişimleri başarısız oldu. Düşman kayıplar verdi, 10 düşman askerini esir aldık." dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini kaydeden Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." dedi.

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