Ukrayna Rusya’yı vurdu. Onlarca yaralı var

Ukrayna Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi ettiği esnada çöktü.

Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı ifade edildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtirken 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak kurtarıldığını belirtti. Enkazdan seslerin geldiğini belirten yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğin duyurdu.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.