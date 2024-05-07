Ukrayna savaş tekniklerini yeniliyor

Radio Free Europe/Radio Liberty'ye ( RFE/RL ) konuşan Yusov, teşkilatın Magura V5 çok amaçlı deniz uçağı operatörlerinin saldırılarını çeşitlendirdiğini ve "Her seferinde kendilerini tekrarlamadığını" belirtti.

Yusov, Rusya'nın gemileri gizlemek ve koruyucu bariyerler inşa etmek de dahil olmak üzere saldırılara karşı adımlar attığını belirttikten sonra "Birliklerimiz son derece verimli çalışıyor ve Rusları avlamanın her gün yeni bir yollunu buluyorlar. Tekniklerimizin her gün gelişmesi karşısında Ruslar affalamış durumda" dedi.