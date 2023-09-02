Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Bayraktar TB2 paylaşımı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, Bayraktar TB2’yi taşıyan bir kız çocuğunun resmini yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Bayraktar TB2 paylaşımı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Bayraktar TB2 taşıyan bir kız çocuğunun çizimini yayınladı. Çizimde küçük kızın elindeki iple Bayraktar TB2’yi tutması dikkat çekti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştığı gönderiye şu notu ekledi:

"Çocuklarımızın huzurlu bir yaşam hayali ne olursa olsun gerçekleşecek."

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, Rusya ile girdiği savaş sonrası Bayrak Teknoloji Merkezi’nden Bayraktar TB2’leri İhraç edip savaşın ilk zamanları aktif olarak kullanmıştı. Bayraktar TB2’ler savaş sırasında Rusya karşısında başarılı olunca Ukrayna halkı ve askerleri tarafından benimsenmişti.

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