Ukrayna tahılına Moldova'dan vize çıktı

Karar, hayvansal kökenli olmayan malların transit geçişi sorununun ve Moldova Cumhuriyeti sınırında meydana gelen yığılmaların, artan mal ve hizmet fiyatlarının bir sonucu olarak hem giriş yönünde hem de çıkış yönünde çözülmesini amaçlıyor.

Meclisin aldığı karar Ukrayna menşeli tahılların devlet sınır geçiş noktaları, Giurgiulești - Reni ve Giurgiulești - Galati Gümrükleri yoluyla nakledilmesini öngören Bitki Koruma ve Bitki Sağlığı Karantina Kanunu hükümlerinde geçici olarak bir istisna uygulanmasını içeriyor.

Öte yandan, Moldova Cumhuriyeti topraklarında transit geçiş sırasında meydana gelen nakliye kazaları ve yüklerde, taşıyıcıların iki saat içinde ANSA'ya bildirimde bulunmaları gerekiyor.