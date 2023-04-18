Ukrayna tankları Avdiyivka cephesinde yoğun atışlar yapıyor

Rusya ile Ukrayna savaşındaki Donetsk bölgesinin Avdiyivka cephesinde tank birlikleri, piyadelere destek amacıyla yoğun atışlar gerçekleştiriyor.

Ukrayna tankları Avdiyivka cephesinde yoğun atışlar yapıyor

Rusya ile savaşan Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde iki ordu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 14 aydır süren savaşta Ukrayna'nın Luhansk, Harkiv, Zaporijya ile Herson bölgelerinde olduğu gibi Donetsk'te de ağır silahlar kullanılıyor.

Ukrayna genelinde en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde konuşlandırılan Ukrayna ordusuna ait tank birlikleri gece gündüz görev yapıyor.

Söz konusu bölgede kış mevsiminden sonra hala çamurlu olan arazide diğer zırhlı araçlarla beraber tankların kullanılmasına da büyük önem veriliyor.

Donetsk bölgesinde bulunan Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı tank birlikleri, yoğun atışla Rus ordusunun son aylarda artan saldırılarını püskürtmek için mücadele ediyor.

Tank birlikleri atış yaparken düşmanın saldırılarının hedefi olmamak için görevini hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyor.

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"CEPHE HATTINI TUTUYORUZ"

Ukrayna ordusunun piyadelerine destek amacıyla Rus kuvvetlerine yönelik atış yapan T64 tank mürettebatının "Bandera" kod adını kullanan 26 yaşındaki komutanı, bölgedeki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bandera, "Donetsk bölgesinde, özelikle Bahmut ve Avdiyivka yönünde çok fazla Rus askeri bulunuyor." diyerek, bölgedeki düşman saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini söyledi.

Çamurlu arazide tank gibi paletli araçların kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirten Bandera, "Tankları her gün kullanıyoruz. Düşman mevzilerine doğru yoğun ateş açıyoruz." dedi.

Bazı Batı ülkelerinin desteğiyle Ukrayna ordusunda "Tank Koalisyonu" oluşturulduğunu hatırlatan Bandera, bu tankların cepheye gelmesini beklediklerini söyledi.

Tank Koalisyonu kapsamında Ukrayna'ya verilmeye başlanan ve gelecekte de teslim edilecek tankların önemine değinen Bandera, "Leopard, Abrams ve Challenger tankları savaş alanında, bizim elimizdeki mevcut tanklara göre daha etkili olacak. Onlar daha modern araçlar." ifadelerini kullandı.

Bandera "Cephe hattını tutuyoruz. Düşmanın saldırılarına rağmen cephe hattında sızıntı yok. Yaptığımız yoğun atışlar nedeniyle onların (Rus ordusu) bizim savunma hattımıza sızması için yeterli güçleri kalmadı." şeklinde konuştu. (AA)

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