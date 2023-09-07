Ukrayna Türk şirketini hedef aldı. Savaş sponsorları listesine soktu

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, Türk cam ürünleri üreticisi Şişecam Topluluğu’nu “uluslararası savaş sponsorları” listesine aldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ukrayna Türk şirketini hedef aldı. Savaş sponsorları listesine soktu

Editör: İsa Karaarslan

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, Türk Şişecam Topluluğu’nu savaşın uluslararası sponsorları listesine dahil etti.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin, Rusya ile iş yapmaya devam ettiği ve sektöründe Rusya Federasyonu’nun en büyük ihracatçısı olmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin, cam ev eşyası üretiminde dünyada ikinci, cam kap ve düz cam üreticileri arasında beşinci sırada yer aldığı, soda külü ve krom bazlı kimyasalların üretiminde ise dünya lideri olduğu kaydedildi. Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, şirketin 2022 yılı gelirinin 3,6 milyar dolara, net kârının ise 740 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Pepsi'den Auchan'a, Metro Cash and Carry'den Unilever'e kadar Rusya'da faaliyetlerini sürdüren pek çok yabancı şirketi Ukrayna bu listeye dahil ettiğini duyurmuştu.

Listeye ilk kez Türkiye'den bir şirket eklendi.

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