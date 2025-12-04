Dün en yüksek 63,23 doları gören Brent petrol, günü 62,68 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 62,82 dolara ulaşan Brent petrolün yanında, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,11 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki sınırlı yükselişte Ukrayna’nın Rus petrol altyapısına yönelik yeni drone saldırıları ve bu saldırıların arz kesintisi yaratabileceği endişesi belirleyici oldu. Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin tıkanık kalması da Rus petrolünün kısa vadede küresel piyasalara geri döneceğine dair umutları azalttı.

Uluslararası ajanslar, Rusya’nın önemli petrol depolarının hedef alındığını duyururken, ülkenin ham petrol üretimi ve ihracat kapasitesinde kesinti riski fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan ABD’de ticari ham petrol stokları beklentilerin aksine arttı ve bu durum yükselişi frenledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 600 bin varil yükselerek 427,5 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa 1,9 milyon varil düşüş bekliyordu.

Stratejik petrol rezervleri 300 bin varil artarak 411,7 milyon varile çıkarken, benzin stokları da 4,5 milyon varil artışla 214,4 milyon varile yükseldi.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatları aşağı çekti.