Ukrayna'da 11 bin 700 sivil öldü

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Ekvator ve Fransa'nın talebi ile Rusya'nın Ukrayna'da siviller ve sivil altyapılara ilişkin saldırıları konusunda oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna'da durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

11 BİN 700 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Msuya, ölü sayısının arttığını ve insanların çektiği acının "dayanılmaz boyutlara" ulaştığını ifade ederek, şimdiye kadar 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 bin 600 sivilin de yaralandığını bildirdi.