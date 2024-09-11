Ukrayna'da 11 bin 700 sivil öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da 11 bin 700 sivil öldü

Birleşmiş Milletler Ukrayna ve Rusya topraklarında halen devam eden ve zaman zaman şiddetlenen savaşta bugüne kadar 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Ekvator ve Fransa'nın talebi ile Rusya'nın Ukrayna'da siviller ve sivil altyapılara ilişkin saldırıları konusunda oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna'da durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

kiev.jpg

11 BİN 700 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Msuya, ölü sayısının arttığını ve insanların çektiği acının "dayanılmaz boyutlara" ulaştığını ifade ederek, şimdiye kadar 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 bin 600 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Son Haberler
Almanya Dresdende köprü çöktü
Almanya Dresdende köprü çöktü
İki Bakan Narin'in köyüne gidiyor
İki Bakan Narin'in köyüne gidiyor
Galatasaraylı yıldızın hesaplarına bloke kondu
Galatasaraylı yıldızın hesaplarına bloke kondu
İstifa iddiaları ile gündem gelen Bakan Güler Kazakistan'da!
İstifa iddiaları ile gündem gelen Bakan Güler Kazakistan'da!
Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü
Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü