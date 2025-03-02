Ukrayna'da barış için kritik zirve Londra'da başlıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da barış için kritik zirve Londra'da başlıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesi, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için atılacak adımları görüşecek. Zirveye birçok ülkenin liderleri katılacak, Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak. Zirveye ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

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