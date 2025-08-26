Ukrayna’da çoklu vatandaşlık dönemi başlıyor: İlk 5 ülke açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülke vatandaşlarının çoklu vatandaşlık hakkını kullanabileceği ilk beş ülkeyi duyurdu. Zelensky, bu gelişmeyi Dünya Ukraynalılar Kongresi temsilcileriyle yaptığı toplantıda açıkladı. Başkanın Telegram kanalından paylaşılan bilgilere göre, yasayla birlikte Almanya, Polonya, Çekya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, çoklu vatandaşlık hakkının ilk uygulanacağı ülkeler olacak.

Zelensky, konuyla ilgili olarak, “Yasa kabul edildi, yakın zamanda hükümet gerekli düzenlemeleri yapacak. Bu uygulama, dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalılar arasında daha fazla birliği sağlayacak” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SONRASI GÖÇ VE ÖNEMİ

Çoklu vatandaşlık uygulamasının öncelikle, 2022’de başlayan büyük çaplı işgalin ardından yurt dışına göç eden Ukraynalılar için geçerli olacağı belirtildi. Başkan Zelensky, yasayla birlikte milyonlarca Ukraynalının hem yasal haklarının korunacağını hem de diaspora topluluklarının güçleneceğini vurguladı.

Ukrayna Parlamentosu, 18 Haziran 2025 tarihinde çoklu vatandaşlık yasasını onaylamış ve 243 milletvekili tarafından kabul edilmişti. Kabul edilen yasa, çoklu vatandaşlık durumlarını, Ukrayna vatandaşlığının edinilmesi, yenilenmesi ve kaybı ile ilgili şartları ayrıntılı biçimde belirliyor.

YASANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

15 Temmuz 2025 tarihinde Başkan Zelensky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada yasayı imzaladığını duyurdu. Zelensky, yasanın yalnızca Ukraynalıları değil, Ukrayna ile kaderini paylaşan diğer milletlerden bireyleri de kapsayacağını ifade etti. Yasa uyarınca çoklu vatandaşlık, bir kişinin aynı anda iki veya daha fazla ülkenin vatandaşı olabilmesini tanımlıyor.

Uzmanlar, bu adımın hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Ukraynalı topluluklar için birleşme ve dayanışma açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Çoklu vatandaşlık, vatandaşların hem ekonomik hem de sosyal haklarını uluslararası düzeyde koruma olanağı sağlayacak, Ukrayna diasporasının küresel bağlarını güçlendirecek.

ULUSLARARASI PERSPEKTİF VE GELECEK ADIMLAR

Hükümet, önümüzdeki dönemde yasayı destekleyen tüm düzenlemeleri hayata geçirecek ve ilk uygulama ülkelerinde sistemin işler hâle gelmesini sağlayacak. Almanya, Polonya, Çekya, ABD ve Kanada’daki Ukraynalılar, bu düzenlemelerle birlikte hem kendi ülkelerinde hem de Ukrayna ile bağlarını resmi olarak sürdürebilecekler.

Uzmanlar, çoklu vatandaşlık uygulamasının, Ukrayna’nın uluslararası arenadaki diplomatik ilişkilerini de güçlendireceğini ve yurt dışındaki vatandaşların haklarını güvence altına alacağını belirtiyor. Bu yasal adım, savaş sonrası dönemde Ukraynalıların dayanışmasını ve küresel bir kimlik bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.