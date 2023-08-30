Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü

Ukrayna, Rusya Pskov Havalimanı'na gece saatlerinde dron saldırısı gerçekleştirdi ve saldırı sonrası çıkan yangında Il-76 askeri nakliye uçağı hasar gördü.

KAYNAK: İHA
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü

Rusya’nın Pskov Bölgesi Valisi Mikhail Vedernikov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Pskov Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Saldırının Rusya Savunma Bakanlığı tarafından püskürtüldüğü aktaran Vedernikov, “Başından beri bizzat olay yerindeydim. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yok. Hasarın boyutu araştırılıyor” ifadelerini kullandı. Saldırının ardından havaalanında yangın çıkarken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangında Il-76 askeri nakliye uçağının hasar gördüğü belirtildi.

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“TOPLAM 50 UKRAYNALI ASKERİN BULUNDUĞU 4 ASKERİ BOTU İMHA EDİLDİ”

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna ordusunun Rusya’nın farklı bölgelerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi. Bryansk bölgesi üzerinde 3, Oryol bölgesi üzerinde 1, Kaluga bölgesinde 1, Ryazan bölgesinde 2, Moskova bölgesine bağlı Ruza’da 1 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Ayrıca Rus Karadeniz Filosuna ait uçakların saat 00.00’da Karadeniz’de 50 kişiden oluşan Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’nin çıkarma grubunu taşıyan 4 askeri botu imha ettiği vurgulandı.

KİEV’DE 2 CAN KAYBI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaly Klitschko ise Rusya’nın Kiev’e hava saldırısı gerçekleştirdiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı. Hava savunma sistemlerinin saldırıları önlediği sırada düşen parçaların binalara isabet ettiğini belirten Klitschko, çıkan yangınlara itfaiyenin müdahale ettiğini söyledi.

Gece saatlerinde 20'den fazla İHA ve füzenin imha edildiği, saldırının bahar aylarından bu yana başkente yönelik "en şiddetli saldırı" olduğu ifade edildi.

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