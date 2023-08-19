Ukrayna’dan saldırı açıklaması

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyı iki yardımcısı ile birlikte bizzat planladığını, kamyona yerleştirilen patlayıcının toplam ağırlığının ise 21 ton TNT'ye karşılık geldiğini anlattı.

Ukrayna'da yayınlanan NV dergisine demecinde Ekim 2022'de Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısı için yapılan hazırlıkların ayrıntılarını paylaştı.

SALDIRIYI ALTI AY BOYUNCA PLANLADI

“Köprüye yönelik özel operasyonun planlaması ve uygulamaya geçirilmesi ile bizzat ben ve güvendiğim iki çalışanım ilgilendik” diyen Malyuk, SBU’nun patlayıcının Kırım Köprüsü’ne sokulması ile ilgili çeşitli yöntemleri inceleyerek saldırıyı altı ay boyunca planladığını ifade etti.

Daha sonra heksojenin ambalaj filmi ile sarılan rulolara gizleme fikrinin ortaya çıktığına dikkat çeken Malyuk, “Bir konteynerin tamamı tıka basa rulolarla dolduruldu, (patlayıcının) toplam ağırlığı 21 ton TNT'ye karşılık geldi” ifadelerini kullandı.

SALDIRILARI KENDİ BAŞLARINA GERÇEKLEŞTİRDİLER

Bu şekilde kargonun ‘kesinlikle sivil’ olarak göründüğünü ve şüphe uyandırmaması gerektiğini anlatan Malyuk, SBU’nun ayrıca heksojen karışımı ile doldurulan metal çekirdekli silindirleri gümrükteki tarayıcı cihazlardan saklayacak şekilde film kalınlığı seçtiğini sözlerine ekledi.

Kargonun köprü üzerinde taşınması ile ayrıntıları paylaşmayan SBU Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin saldırıları kendi başlarına gerçekleştirdiğini ve yabancı ortaklarının yardımına başvurmadıklarını ifade etti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, saldırıdan Ukrayna özel servislerini sorumlu tutmuştu.