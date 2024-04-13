Ukrayna'dan sonra hedef neresi

İki yılı aşkın bir süredir devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı, Moskova’daki kanlı saldırı sonucu daha da ateşlenerek çevre ülkelere de sıçrama tehlikesi göstermeye başladı. Rusya’nın, özellikle hava saldırılarını olabildiğince arttırması ve buna bağlı olarak Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalışması için gerekli olan enerji ve mühimmatı karşılayamamakla karşı karşıya kalması, bölgedeki dengeleri tekrardan değiştireceğe benziyor.

Zelenski’nin yaklaşık bir haftadan beri ABD ve NATO ülkelerine yaptığı yardım çağrılarından henüz somut bir karşılık gelmiş değil. Bu durumdan son derece mutsuz olduğunu sıklıkla dile getiren Ukrayna lideri son iki gündür söylemlerinde ciddi bir değişikliğe gitti. Zelenski, son günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve ABD’nin bir an evvel Ukrayna’ya yardımda bulunması gerektiğini, bunu kendileri için değil onlar için istediğinin altını çiziyor. Dün yaptığı bir açıklamada ise yine aynı konuyu gündeme getiren Zelenski “Elbette karar onların ama eğer biz kaybedersek bu Rusya’nın Baltık coğrafyasına doğru ilerlemesine neden olacak” diye adeta aba altından sopa gösterdi. Çoğu araştırmacıya göre basit bir blöften çok daha fazlasına işaret eden bu söz, muhalifler tarafından “bilinen bir planın ifşası" olarak yorumlandı.

“YENİ BİR CEPHE RUSYA’NIN İŞİNE GELMEZ”

Uluslararası ilişkiler hakkında ülkemizin yetiştirdiği yetkin akademisyenlerden Sedat Laçiner, Rusya’nın yeni bir cephe açabileceği yönündeki iddialar hakkında “Bu biraz da Batı medyasındaki manipülasyondan kaynaklanıyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Çünkü bu savaşı yaymak, sadece Rusya'nın işine gelmiyor. Hatta ve hatta bir açıdan bakarsanız bu savaş yayılır da cephe genişler ise Rusya asker ve malzemesini daha geniş bir alana yaymak zorunda kalabilir. Yani Ukrayna'da savaş şu anki haliyle devam eder ama gittiniz diyelim ikinci bir cephe açtınız -nerede açtınız bu cepheyi diyelim ki Estonya, Litvanya o civarda bir yerde- NATO bütün askerlerini, silahını vesaire yığdı oraya; o zaman ne olur? Rusya zayıflar. Yani ikinci bir cephe açılmasının Rusya'ya böyle bir zararı vardır."

“NATO ÜLKELERİNE KARŞI CEPHE AÇMASI ÇOK ZOR”

Laçiner açıklamalarına Rusya’nın olası yeni cepheleri hakkında bilgi vererek devam etti. Akademisyene göre Rusya’nın NATO ülkesinde cephe açması mümkün değil. Bu her ne kadar teknik açıdan mümkün ise de zor ama çok zor bir ihtimal. Laçiner, bu zorluğun sebebini “NATO ülkesinde cephe açıldığı zaman NATO Anlaşması’nın 5 maddesi gereğince Türkiye'de dahil olmak üzere 32 NATO üyesinin hepsi savaşa girmiş gibi oluyor” diye açıkladı.

“YENİ BİR CEPHE OLMAYA MÜSAİT TEK BİR YER VAR”

Laçiner, Rusya’nın NATO ülkelerine karşı yeni bir cepheyi neden açamayacağını farklı açılardan ele alarak anlattıktan sonra gözden kaçan bir konuya dikkat çekti. NATO üyelerinin güvende olduğunu tekrar tekrar vurgulayan Laçiner, Rusya için açılacak en müsait cepheyi açıkladı.

Laçiner konu hakkında “Rusya'ya bir ikinci cephe açacaksan ne yapmamız lazım? Bunu NATO üyesi olmayan bir yerde açmamız lazım. Şu anda NATO üyesi olmayıp da cephe olmaya müsait, dört dörtlük bu tanıma uyan bir ülke var orası neresi? Moldova" açıklamalarında bulunduktan sonra Moldovya'dan başka Romanya'nın da yeni bir cephe açılması için uygun olduğunu fakat Amerika ve NATO'nun son yıllarda ülkede gerçekleştirdiği askeri yığınaklardan dolayı Rusya'nın bunu denemekten çekineceğini söyledi. Laçiner teknik olarak mümkün olsa da çok zor bir ihtimal olarak değerlendirdiği diğer bir seçenek hakkında ise "Moldova olmaz ise Kafkasya yani Rusya'yı oyalamak istiyorsanız ve bu da bir NATO ülkesi olmayacaksa ve yeni bir cephe açmak zorundaysanız bu, onu ya Moldova'da açacaksınız ya da Kafkasya'da açacaksınız. Orta Asya ve daha doğuda açılabiliyorsa o cephe onların daha çok işine gelebilir ama şu an itibariyle hani daha doğuda, Orta Asya'da bu cepheyi açmak çok da olası gibi durmuyor” diye konuştu.