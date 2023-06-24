Ukraynalı askerler Rusya'daki darbe girişimini patlamış mısır yiyerek izlediler

Editör: Özlem Kıral

Rusya'da gece saatlerinde paralı asker grubu Wagner darbe başlattı. Wagner Rostov'da kritik noktaları ele geçirdi.

Rusya'da yaşanan bu sıcak saatlerin Ukrayna'da nasıl yankı bulduğu da merak ediliyordu.

Rusya ile Savaşın devam ettiği Ukrayna'da ise askerler, patlamış mısır yiyerek durumu takip ediyor.

Putin, "Hatanızddan geri dönün" çağrısı yaptı. Ancak Prigojin yaptığı açıklamada, geri çekilmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada "Rusya için her şey yeni başlıyor" dedi. Podolyak açıklamasında "Bölünme çok açık. Her şey yoluna girmiş gibi davranmak işe yaramayacaktır" dedi.