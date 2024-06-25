Ukraynalı göçmenler Almanları bıktırdı

Polonya ile birlikte Avrupa'da en fazla Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Almanlar en sonunda illallah etti. İki yılı aşkın süredir sığınmacılardan fazla sosyal yardım alan Ukraynalı mülteciler Alman Parlamento grubu liderinin açıklamalarının ardından tartışmaların odağına oturdu.

Bavyera'dan Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) Federal Meclisi'nde Alexander Dobrindt, yaptığı konuşmada Ukraynalı mültecilerden seçim yapmalarını isteyerek onlara şöyle seslendş: "Almanya'da çalışın, alın terinizle para kazanın ya da Ukrayna'ya dönün!"

Şansölye Olaf Scholz'un müttefiki olan Liberal Parti (FDP), yetişkin bir Ukraynalı mültecinin kılını dahi kıpırdatmadan ayda 583 avro tutarında sosyal yardım almasına karşı ciddi bir tepki koymuş durumda. Fakat Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) sosyal yardımı kesmeye hiç de sıcak bakmıyor.