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Bahmut cephesinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor. Gözler savaşın kilitlendiği yere çevrildi

Ukrayna'da yaklaşık 14 aydır süren Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesindeki Bahmut cephe hattında devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:30
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Ukrayna'nın Bahmut cephesinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor

Bahmut cephesinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor. Gözler savaşın kilitlendiği yere çevrildi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Luhansk, Harkiv, Herson ile Zaporijya'da devam ederken en ağır çatışmalar Donetsk bölgesinin Bahmut, Avdeevka, Marinka ile Ugledar yönünde yaşanıyor.

Ukrayna ordusunun, geçen yıl Herson ile Harkiv bölgelerinde ve Donetsk'in Liman kentinde düzenlediği karşı saldırılarından sonra en sıcak çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı.

Stratejik konuma sahip Bahmut'ta aylardır ağır çatışmalar yaşanıyor.

Rus kuvvetlerinin üç taraftan kuşattığı ve şehir içi çatışmaların sürdüğü Bahmut, Ukrayna'da savaşın adeta kilitlendiği bir yer haline geldi.

BAHMUT CEPHESİNDE UKRAYNA ORDUSUNUN YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Özelikle Avdeevka ve Marinka ile en sıcak nokta olarak bilinen Bahmut cephesinde gittikçe artan askeri faaliyetler dikkati çekiyor.

Bahmut yönünde yer alan cephe hattına ulaşan AA ekibi, buradaki Ukrayna ordusunun yoğun askeri hareketliliğini görüntüledi.

Tank, piyadeleri taşıyan paletli ve diğer zırhlı araçların yüksek hızla hareket ettiği bölgede sürekli patlama sesleri duyuluyor.

Cephenin çeşitli noktalarında bir araya gelip şehir içi çatışmaların yoğunlaştığı Bahmut'a giren Ukraynalı askerlerin yoğunluğu ise bu şehirde ne kadar şiddetli savaş faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor.

ASKERLER BÖLGEDEKİ DURUMU ANLATTI

Cephenin bir noktasında toplanarak Bahmut'ta devam eden sokak çatışmalarına girmek için hazırlık yapan bir tugayda görevli ve "Flash" kod adlı Ukraynalı asker, AA muhabirine bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Sürekli saldırı altında olan yollar kullanıldığı için sadece zırhlı aracıyla ulaşmasının mümkün olduğu Bahmut'a girmek amacıyla askeri personeli taşıyan paletli araca binmeden önce konuşan Flash, bir yıldır gece gündüz cephede olduğunu kaydetti.

Önce Harkiv cephesinde görev yaptığını dile getiren 50 yaşındaki Flash, artık Donetsk istikametinde savaştığını belirterek "Biz şimdi Bahmut'a girmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Ukrayna ordusuna destek vermek için bağlı olduğu birlik olarak Bahmut'taki çatışmalara katılacaklarını aktaran Flash, şehirde durumun ağır olduğunu belirtti.

Kod adı "Muzikant" olan 29 yaşındaki bir diğer asker ise "Biz şimdi Bahmut'a gidiyoruz. Orada oldukça ağır çatışmalar yaşanıyor. En sıcak nokta orası." diye konuştu.

Muzikant savaşta kazanmak için elinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Diğer silah arkadaşları gibi ön cepheye girmeden önce silah ve diğer ekipmanların hazırlığını tamamlayan, "Tiger" kod adlı asker, "Zafer için ne kadar gerekirse o kadar savaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Her şey iyi olacak, durum kontrolümüz altında." değerlendirmesini yaptı.

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