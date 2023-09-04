Ukrayna'nın yeni bakanı FETÖ'cü çıktı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'un yerine atadığı Rustem Umerov'un FETÖ okulunda okuduğu ortaya çıktı.

Ukrayna'nın yeni bakanı FETÖ'cü çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirme kararı aldım. Oleksey Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, parlamentonun söz konusu kararı destekleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

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FETÖ BAĞLANTILI

Aydınlık'ın haberine göre Ukrayna’daki yerel kaynaklar, Rüstem Umerov’u şöyle anlatıyor:

“Doğrudan ABD’yle ilişkili. Yabancı devletlerden aldığı fonların bir kısmını kendi kişisel amaçları için kullanıyor. Açık kaynaklarda da ifade edildiği üzere, gençliğinde ABD Dışişleri Bakanlığının Geleceğin Liderleri Değişim Programı (FLEX)'na katıldı. Rüstem Umerov, Ukrayna döneminde FETÖ’den destek alan Kırım Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığının üstün yetenekli çocuklar için açtığı Kırım Yatılı Okulu'nda eğitim gördü. Kardeşi Ruslan Umerov (kimlik bilgilerine göre Aslan Ömer Qırımlı) da bu okulda okudu ve FETÖ bağlantılı. İki kardeş de Kiev’de 'Amerika’nın çocukları' olarak anılıyor.”

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