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Rusya'dan ABD'ye Patriot tehdidi

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sevk etme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin Rusya ordusu için meşru hedef olacağı uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 18:00
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Ukrayna'ya Patriot gönderecek olan ABD'ye Rusya'dan tehdit

Rusya'dan ABD'ye Patriot tehdidi
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Basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlama kararını eleştiren Kremlin Sözcüsü  Dmitriy  Peskov, Ukrayna ordusunun kullandığı diğer tüm silahlar gibi Patriot sistemlerinin de Rusya ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı.

Söz konusu sevkiyatların krizin çözümüne katkı sunmayacağı gibi Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını da engelleyemeyeceğinin altını çizen Peskov, maalesef bunların Ukrayna halkının çektiği acıları çok daha uzatacağını belirtti.

"BARIŞ ÇAĞRISI DUYULMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretini değerlendiren Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğu şeklinde algılanabilecek birkaç cümle bile kullanmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Peskov, "Zelenskiy'i Donbas'taki meskun konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılan gerçek barış çağrıları da duyulmadı" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki sözlerine yanıt veren Peskov, "Rus barış gücü görev yaptıkları bölgede asayiş ve sükuneti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve sadece taraflar arasında imzalanan belgelerin ruhuna ve lafzına uygun bir şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

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Hikmet
22.12.2022 18:36
Bence ABD biraz zorda. Ukrayna'ya bu kadar maddi yardım halktan destek bulmuyor. Aslında yardım denilse de savaştan sonra bu paralar geri istenecek.  
 
Reisim Atatürk
22.12.2022 18:28
Bu arada ABD kendi silahlarının etkinliğini gerçek ve acı bir savaş içinde, Ukrayna'yı taşeron olarak kullanarak deneme fırsatı buluyor.  
 
Reisim Atatürk
22.12.2022 18:21
ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptıkları muazzam silah yardımı, Dünya'da Rusya'ya karşı bir sempatinin doğmasına da neden olabilir. Yani haksız durumdan mazlum durumuna geçme hali.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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