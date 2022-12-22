Rusya'dan ABD'ye Patriot tehdidi

Basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlama kararını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun kullandığı diğer tüm silahlar gibi Patriot sistemlerinin de Rusya ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı.

Söz konusu sevkiyatların krizin çözümüne katkı sunmayacağı gibi Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını da engelleyemeyeceğinin altını çizen Peskov, maalesef bunların Ukrayna halkının çektiği acıları çok daha uzatacağını belirtti.

"BARIŞ ÇAĞRISI DUYULMADI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretini değerlendiren Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğu şeklinde algılanabilecek birkaç cümle bile kullanmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Peskov, "Zelenskiy'i Donbas'taki meskun konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılan gerçek barış çağrıları da duyulmadı" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki sözlerine yanıt veren Peskov, "Rus barış gücü görev yaptıkları bölgede asayiş ve sükuneti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve sadece taraflar arasında imzalanan belgelerin ruhuna ve lafzına uygun bir şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.