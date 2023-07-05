Ukrayna’ya PKK yardımı iddiası

Rus medyasında çıkan haberlere göre ABD, Ukrayna’ya PKK’lı teröristleri göndererek yardım etmeyi planlıyor.

Ukrayna’ya PKK yardımı iddiası

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) PKK/PYD’yi Ukrayna ordusu için silah altına alıyor. Bu haber RIA Novosti tarafından kaynaklara dayandırılarak yapıldı. Şam'daki askeri-diplomatik bir kaynak RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın başarısız gidişatı karşısında, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmak isteyenleri silah altına almak için ek adımlar attığını söyledi.

Aydınlık'tan Özgür Altınbaş'ın haberine göre CIA’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak savaşmak isteyenleri göndermek için YPG (PKK/PYD) bağlantılı aşiretlerin liderleriyle görüştüğü öğrenildi. PKK/PYD’lilere teklif edilen aylık maaşın 2 bin dolar olduğu kaydedildi.

ABD ÜSSÜNDE TERÖR EĞİTİMİ

Rus resmi ajansına konuşan kaynak, Mayıs ayı sonunda haber ajanslarının Rus Dış İstihbarat Servisi'ne dayandırarak Suriye'deki Et-Tanf üssünün ABD tarafından Rusya'da terör saldırıları yapacak militanları eğitmek için kullanıldığını bildirdiğini hatırlatarak “Bu bilgiyi biraz daha geliştirip tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Kaynak, "Suriye'de bu amaçla CIA'nın Kürt öz savunma birliklerinin temsilcileri ve bazı Arap aşiretlerinin şeyhleriyle aktif olarak görüştüğünü" açıkladı.

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