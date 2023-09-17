Ukrayna’ya yeni rotadan ilk tahıl gemileri geldi

Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na katılımını durdurmasının ardından Kiev, tek taraflı olarak bir koridor ilan etmişti.

Ukrayna’ya yeni rotadan ilk tahıl gemileri geldi

Ukrayna liman yetkilileri, Karadeniz'i yeni bir rota kullanarak geçen iki kargo gemisinin Ukrayna'ya vardığını bildirdi.

Çornomorsk'a varan gemilere dünya piyasalarına 20 bin ton tahıl yükleneceği bildirildi.

Yetkililer, Rusya'nın katılımını durdurmasıyla Tahıl Anlaşması'nın fiilen sona ermesinin ardından ilk kez sivil gemilerin Ukrayna limanlarına gelebildiğini ifade etti. Yeni koridor, daha sonra sadece Ukrayna'dan ayrılan gemiler tarafından kullanılıyordu.

İSRAİL VE MISIR’A TAŞINACAK

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, 'Resilient Africa' ve 'Aroyat' isimli Palau bandıralı gemilerin mürettebatlarını Ukrayna, Türkiye, Azerbaycan ve Mısır vatandaşlarının oluşturduğunu bildirdi.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, gemilerin Mısır ve İsrail'e tahıl taşıyacağını bildirdi.

Kiev'in Tahıl Anlaşması'nın çökmesinin ardından tek taraflı olarak ilan ettiği koridor, Karadeniz'in batı kıyısından geçiyor.

Rusya, Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda imzalanan, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması'na katılımını 17 Temmuz'da durdurduğunu duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 33 metrik ton mısır, buğday ve diğer tahıllar, Ukrayna'dan dünyanın çeşitli yerlerine gönderildi.

Rusya, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek anlaşmayı uzatmama kararı aldığını belirtmişti. Moskova ayrıca, anlaşma kapsamında tahılın söz verildiği üzere en yoksul ülkelere ulaştırılmadığını iddia ediyor. BM ise anlaşmanın gıda fiyatlarını küresel olarak yüzde 20 oranında düşürerek en yoksul ülkelere yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Dünya Gıda Programı'na göre, anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın yüzde 46'sı Asya'ya, yüzde 40'ı Batı Avrupa'ya, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 1'i Doğu Avrupa'ya gitti.

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