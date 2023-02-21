21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya Başbakanı Ukrayna'yı ziyaret etti. Yetkililer madalya verdi

İtalya Başbakanı Ukrayna'yı ziyaret etti. Yetkililer madalya verdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Meloni, Kiev yönetimine desteğini sundu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:03
Takip Et

Ukraynayı ziyaret eden İtalya Başbakanı'ndan Ukraynalılara Yalnız değilsiniz mesajı

İtalya Başbakanı Ukrayna'yı ziyaret etti. Yetkililer madalya verdi
+
Aa
-

İtalya'da ekimde sağ koalisyon hükümetini kuran Meloni, başbakan olduktan sonra Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünden önce Kiev'i ziyaret edeceğine dair verdiği sözü tuttu.

Polonya'da temaslarda bulunan Meloni, daha sonra tren yolculuğu ile bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı.

Meloni, Kiev'e varışında Ukrayna'yı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirterek, "İtalyan hükümetinin tutumunu yinelemek ve özgürlüğü için savaşan bir halkın neye ihtiyacı olduğunu anlamak için burada olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendi gözlerinizle görmek her zaman farklıdır." dedi.

MELONİ'YE MADALYA VERDİLER

İtalya Başbakanı, ziyareti kapsamında ilk olarak Kiev yakınlarında savaşta harabeye dönen İrpin ile Buça kentlerine gitti.

Giorgia Meloni, buradaki temaslarında, "İtalya'ya güvenebilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Başından beri yanınızdayız ve sonuna kadar da yanında olacağız. Bütün desteğimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, kentlerini ziyaret eden Meloni'ye kullanılmış mermilerden yapılmış bir madalya verdi.

İtalya Başbakanı Meloni'nin, Kiev'deki temaslarının son bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.