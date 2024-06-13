Ulaşım 16 liradan 23 liraya çıktı! Hem vatandaş hem öğrenciler isyan etti

Selimiye Meydanı’nda bulunan belediye kafesinde gazetecilere konuşan Demir, Edirne’deki ulaşım sorunlarına dikkat çekti ve 2011 yılında ETUS’un tekel taşımacılığa son verilmesi için açılan ve kazanılan davanın, belediyeye otobüs hizmetleri düzenleme hakkı verdiğini hatırlattı.

Demir, Edirne Belediyesi’nin şehir içi otobüs sistemini etkinleştirmesi gerektiğini ve son zam kararının vatandaşların ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mertcan Yalçın ise, ulaşımın belediyenin asli görevlerinden biri olduğunu ve bu hizmetin dışarıya devredilemeyeceğini belirtti. Yalçın, “Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve meclis üyelerinden, mahkeme kararının getirdiği avantajları Edirne halkının yararına kullanmalarını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

16,80 LİRADAN 23 LİRAYA YÜKSELDİ

Yalçın ayrıca, tekelci ulaşım anlayışının sona erdirilmesi ve belediyenin uygun fiyatlı, kaliteli taşımacılık sağlaması gerektiğini dile getirdi. Edirne Belediye Meclisi’nin haziran ayındaki toplantısında, şehir içi ulaşım ücretlerine %37 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu zammın ardından, öğrenci biniş ücretleri 11,90 TL’den 16,30 TL’ye, tam biniş ücretleri ise 16,80 TL’den 23 TL’ye yükseltildi.