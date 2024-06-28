Ulaşıma yüzde 55 zam. UKOME onayladı

Türkiye’de etkisini gösteren yüksek enflasyon ve ekonomik kriz her alanda olduğu gibi ulaşım fiyatlarını da etkiliyor. Kocaeli ve Diyarbakır’da ulaşıma zam geldi. Yeni tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

ULAŞIMA YAKLAŞIK YÜZDE 55 ZAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın yüzde 70 zam talebini masaya yatırarak ücretlere yüzde 53,82 oranında zam yapma kararı aldı. Bu zam ile beraber şehir içi ulaşım için indi-bindi ücreti 20 lira olarak belirlendi. İndirimli bilet fiyatı ise yüzde 55 oranında artışa uğrayarak 14 liraya çıkarıldı.

DİYARBAKIR'DA ULAŞIMA ZAM

Diyarbakır’da ise şehir içi toplu taşımada beklenen zam kararı geldi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (UKOME) beklenen zam kararını onayladı.

Şehir içi ulaşımda belediye ve özel halk otobüslerinde tam bilet 10 liradan 15 liraya, indirimli bilet ise 8 liradan 12 liraya, öğrenci bilet ise 6 liradan 8 liraya yükseldi. Abonman öğrenci aylık biniş ise 245 liradan 400 lira seviyesine yükseldi.

Taksimetre açılışı 15 liradan 20 liraya, kilometrebaşı 13 liradan 18 liraya, kısa mesafe de 60 liradan 90 liraya yükseldi.

Şehiriçi minibüs (dolmuş) ücretlerinde ise tam ücret 14 liradan 20 liraya, öğrenci ücreti de 8 liradan 12 lira seviyesine yükseldi.

Öte yandan yapılan bu zamlar, şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşların bütçelerine ek yük getirecek ve enflasyonun etkilerini taşıyacak şekilde fiyat artışlarına neden olacak.