Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oyunu Ankara'da kullandı

4 Haziran 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 67. Hükümetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak vazife görmeye başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebesoy İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu verdikten sonra muhabirlerle konuşan Bakan Uraloğlu, seçimin bütün ülke adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Adil Karaismailoğlu'ndan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yapılan Abdulkadir Uraloğlu, 1966 doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.