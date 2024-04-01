Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak. Başvuru şartları belli oldu

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 7 sınırlı kaptan, 43 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 10 yağcı ve 3 gemi aşçısı pozisyonları için personel alımı yapılacak. İlgili pozisyonlar için başvuruda bulunacak adayların, istenen belge ve hizmet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvurular, 5 Nisan tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) web sitesi aracılığıyla kabul edilecektir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen listedeki adaylardan istenen belgeler talep edilecek ve bu belgelerin incelenmesi sonucunda uygun bulunan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Açık iş pozisyonlarının dört katı kadar asıl ve yedek aday bu kura ile belirlenecek.

Noter kura çekilişi ve sözlü/uğulamalı sınavlar için adaylar, 6 Mayıs tarihinde Bakanlık merkez kampüsünde hazır bulunacaklardır. İlanla ilgili tüm güncellemeler, Bakanlığın resmi web sitesi olan www.uab.gov.tr/duyurular adresinden takip edilebilir.