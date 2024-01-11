Güney Amerika ülkesi Ekvador’da Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki La Regional cezaevinden kaçmasının ardından Ekvador’da başlayan kaos sürüyor. Devlet Başkanı Daniel Noboa yaptığı konuşmada, gardiyanları rehin alan uyuşturucu çeteleriyle "savaş durumunda" olduklarını belirtti. 22 çeteyi “terör örgütü” olarak tanımlayan Noboa, “Savaştayız ve bu terör örgütleri karşısında teslim olamayız” ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela ise olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başlamasından bugüne kadar ülke genelinde çetelere yönelik operasyonlarda çoğu Los Choneros, Los Lobos ve Los Tiguerones çetelerinden olmak üzere 329 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EKVADOR’DA KAOS

Ekvador’da 8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın Guayaquil’deki cezaevinden kaçtığı açıklandı. Toplam 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkarak gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alındı. Devlet Başkanı Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve sokağa çıkma yasağı getirdi. Orduya sokağa inmesi ve hapishanelerde kontrolün sağlanması talimatını veren Noboa, çete lideri Villamar’ın bulunması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirdi.

9 Ocak’ta sokaklara inen çete üyeleri ise canlı yayın sırasında televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalıştı, televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirriken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürüldü. Silahlı çete üyeleri polis araçlarını da kundaklarken, birçok şehirden patlama sesleri yükseldi. Silahlı saldırganlar ayrıca Guayaquil Üniversitesi’ne girerek öğrencileri kaçırdı.

Ekvador’daki uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olan Guayas eyaletine bağlı liman kenti Guayaquil, Ekvador’un en tehlikeli şehri olarak kabul ediliyor. Ekvador’da hükümet verilerine göre 2023’te meydana gelen şiddet olaylarında 8 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.