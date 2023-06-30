Ülke koca bir sığınmacı kampına döndü. Dört bir yanımız istila altında

Arapça tabelaların asıldığı, Suriyelilerin mahalleleri kapattığı ve bayram kutlamalarını yaptığı Türkiye'de can sıkıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.
Fakat bazı illerdeki bayram kutlamaları, gözleri kamaştırdı. Bursa, Gaziantep ve Adana'da Suriyelilerin düzenlediği kutlamalar, "Burası Suriye mi? Halep mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Fakat Gaziantep'ten, Bursa'dan ve Adana'dan gelen görüntüler, Suriye'nin Halep kentini andırdı.
Görüntüleri izleyenler tepki göstererek "İstila altında mıyız" demekten geri kalmadılar.
Suriyelilerin mahalleleri tamamen kapattığı, Arapça yazılı pankartlarla süslediği görüldü.