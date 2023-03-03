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27 yıldır aranıyor. Ülke ülke kayıp kızını aradı izini İstanbul'da buldu

İtalya'da 1996 yılında 3 yaşındayken kaybolan Angela Celentano adlı kızın İstanbul'da olduğu iddia edildi. İtalyan ve Türk polisleri kızı Büyükada'da arıyor. Şimdi 30 yaşındaki kızın adada olduğunu ölmek üzere olan rahipten öğrenen kadının ihbarı yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:31
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Ülke ülke kayıp kızını aradı izini İstanbul'da buldu

27 yıldır aranıyor. Ülke ülke kayıp kızını aradı izini İstanbul'da buldu
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Angela Celentano, İtalya'nın Napoli şehrinde ailesiyle gittiği piknikte kaybolduğunda 3 yaşındaydı. Kaçırıldığı iddia edilen Celentano, 27 yıldır dünyanın birçok ülkesinde aranıyor.

İSTANBUL'DA OLABİLİR

Celentano’nun ailesi İstanbul'a uzanan bir ihbarla yeniden umutlandı, Büyükada’da babası diye bildiği biriyle yaşadığına dair iddia araştırılıyor. İtalyan bir kadının iddiasına göre, Angela'yı kaçıran kişi Büyükada'da olabilirdi.

İhbarı yapan kadın, İtalyan polislere bu bilgiyi ölmek üzere olan bir rahipten öğrendiğini anlattı hatta bu bilgi üzerine Türkiye'ye geldiğini, Celentano'yu ve onu kaçıran kişiyi gördüğünü de iddia etti.

Bunun üzerine soruşturma yeniden açıldı, bu kapsamda Büyükada'da yaşayan F. D. adlı bir kişinin ifadesi de alındı.

SORUŞTURMA 6 AY UZATILDI

İtalyan yargı makamları, soruşturmayı 6 ay daha uzatmaya karar verdi. Türk ve İtalyan polisler birlikte çalışarak Celentano'yu arıyor. Olay, 1996'dan bu yana İtalyan medyasının gündeminde.

Kaçırılan kızın ailesi tüm ihbarları değerlendirdi ancak Meksika’dan Güney Afrika ve Venezuela’ya gittikleri ülkelerin hiçbirinde olumlu bir sonuca ulaşamadılar.

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