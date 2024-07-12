Ülkede felaket: En az 91 kişi öldü kayıpları arıyorlar

Nepal'de muson yağmurları etkisini sürdürürken, şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını da beraberinde getiriyor.

Ülkenin Chitwan bölgesindeki Mugling-Narayanghat otoyolunda toprak kayması sonucu iki yolcu otobüsü, Trishuli Nehri'ne sürüklendi. Bölge yetkilisi Khimananda Bhusal, iki otobüste en az 66 kişinin bulunduğunu, otobüsler nehre düşmeden önce 3 yolcunun kaçmayı başardığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını açıkladı.

EN AZ 63 KİŞİ ARANIYOR

"Toplam sayıyı bilmiyoruz, çünkü otobüsler yoldan başkalarını da almış olabilir. Henüz başka kimse bulunamadı" diyen Bhusal, nehirde kaybolan en az 63 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

KAYA PARÇASI ŞOFÖRÜ ÖLDÜRDÜ

Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, otobüslerden birinin başkent Katmandu'dan Gaur'a, diğerinin Birgunj'dan Katmandu'ya doğru seyir halinde olduğun değindi.

Chitwan'da ayrıca otoyolun aynı bölümünde düşen bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu başka bir otobüsü şoförü hayatını kaybetti.

NEPAL BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Şiddetli yağış sebebiyle başkent Katmandu'nun 150 kilometre batısındaki Kaski bölgesinde de toprak kayması yaşanırken, bazı evler yıkıldı. Bölge polisinden Basant Kumar Sharma, 3 farklı noktada 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ise sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve etkili arama-kurtarma operasyonları yürütülmesi talimatını verdi.

Nepal'de Haziran ortasından bu yana meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 91 kişi öldü.