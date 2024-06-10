Ülkedeki ilk eşcinsel kulübünü açmak istedi. Akıl hastanesine yatırıldı

Dünyanın insan hakları açısından en çok eleştirilen ülkelerinden olan Pakistan'da, Preetum Giani adlı bir kişi, Abbottabad şehrinde ülkenin ilk eşcinsel kulübünü açmak isteyince yetkilier tarafından akıl hastanesine yatırıldı. “Lorenzo Gay Club” adında bir kulüp açmak için başvuru yapan Giani, ülkede infial yarattı.

Giani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kulübün eşcinsel bireyler için güvenli bir sosyal alan sağlamayı hedeflediğini vurgularken, başvurusunda, mevcut eğlence mekanlarına kıyasla eşit haklar talep ederek, insan hakları ve eşitlik ilkelerine dikkat çekti. Birçok kesim tarafından olumsuz karşılanan bu girişim Giani’nin de başını derde soktu.

Başvurunun reddedilmesinden sonra, Giani’nin akıl sağlığına ilişkin endişeler dile getirildi ve sonuç olarak akıl hastanesine yatırılması yönünde karar kılındı.

PAKİSTAN KADINLARA VERİLEN DEĞERDE DE SONDAN 4. SIRADA

Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kadınların topluma katılımı, güvenlik duygusu ve adalete erişimi gibi ölçütleri baz alarak, 167 ülkenin iyiden kötüye doğru sıralandığı listede Pakistan, sondan 4'ncü sırada yer aldı.

Listenin ilk sıralarında Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi kuzey ülkeleri yer alırken, Türkiye ise listede 114. sırada yer aldı.



Kadın olmak için en uygun 10 ülke:

Norveç

İsviçre ve Finlandiya

Danimarka

İzlanda

Avusturya

Birleşik Krallık

Lüksemburg

İsveç ve Hollanda

Kadınlar için yaşamın en zor olduğu ülkeler (kötüden iyiye) şöyle sıralandı:

Yemen

Afganistan

Suriye

Pakistan

Güney Sudan

Irak

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti

Mali

Libya