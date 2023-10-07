Ülkeden kaçmak için havalimanına akın eden İsrailliler, füze saldırısına yakalandı

Editör: Serkan Talan

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, İsrail topraklarına girerek saldırıya geçti.

Bölgede çatışmaların şiddeti artarken, yüzlerce İsrailli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ülkede yaşanan gerilim sonrası birçok İsrailli ülkeden kaçmanın yollarını aramaya başladı.

İsrail-Gazze hattında tansiyon bu sabah saatlerinde yükseldi. Hamas'ın askeri kanadı, operasyon başlatarak İsrail topraklarına girdi.

Çatışmalarda yüzlerce İsrailli hayatını kaybetti. Bölgede şiddet dozu artarken ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler havalimanlarına akın etti.

HERZOG'UN AÇIKLAMASI DURUMU ÖZETLİYOR

Bölgede yaşanan çatışmalar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bir açıklama yaptı. Zor bir dönemde geçtiklerini belirten Herzog, "Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.

FÜZE SALDIRISINA YAKALANDILAR

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.

Ülkeden kaçmak için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanina akın eden İsrail'liler füze saldırılarına yakalandı.