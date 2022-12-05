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''Çıkart telefonunu'' denilen gençler ülkenin en önemli sorununu açıkladı

Bi haber TV Youtube kanalında gençlere, “ülkenin en önemli sorunu ne” sorusu soruldu. Gençler ekonomiden alım gücüne, eğitimden dini inanca kadar ülkenin temel sorunlarını anlattı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:29
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Ülkenin ekonomik sorunu nedir sorusu gençlere soruldu

''Çıkart telefonunu'' denilen gençler ülkenin en önemli sorununu açıkladı
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"Bi haber Tv" YouTube kanalında gençlere "ülkenin ekonomik sorunu ne" diye sordu. Mikrofon uzatılan gençler kendilerince ülkenin sorunlarına dair yorumlarda bulundu. Gençlerden kimi ekonominin sorun olduğunu görürken, kimisi alım gücünü sorun olarak gördü. 

Dini inancın, eğitimin, sosyal medya kullanımının sorun olduğunu söyleyen gençler de vardı.

İşte gençlerin verdiği yanıtlardan birkaç tanesi:

- Ekonomi diyeceğim ama ekonominin en önemli sebebi de liyakat. Hiçbir şekilde liyakat yok.

- Geleceğimin belirsizliği olabilir. 

- Tek sorun bence sosyal medyanın çok fazla kullanılıyor olması. 

- Çok fakiriz.

- Bence inanç.

- Pandemiden sonra ekonomi.

- Ailelerimizin alım gücü düştü. 

-Eğitim çünkü yeterli seviyede eğitim olmuyor.

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