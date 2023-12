Ülkenin gündemi unutuldu

Ülkede her hafta başka bir gündem tartışılırken gerçek sorunların üzerine perde çekiliyor. İşsizlik almış başını gitmiş. Halk pahalılık karşısında perişan. Emekliler açlık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Öğrenciler üniversite kapısında aç açına derslere giriyorlar. Yurtlarda her gün, bir olay var. Deprem bölgesindeki feryatlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar televizyonlarda gözyaşlarıyla gerçekleri anlatıyorlar. Dinleyen yok. İlkokullarda yoksulluk yüzünden beslenme çantasında kuru ekmekten başka bir şey bulunmayan çocukların sorunları, kulak ardı ediliyor.

Ülke oyalanıyor

Oysa haftalardır medyanın gündemi Dilan Polat ve Fatih Terim Fonu. Ülke bunlarla kalkıyor, bunlarla oturuyor. Ortada bir kara para sorunu var. Ayrıca parasına para kazandırmak isteyen, bunu yasal yollardan farklı yollarla gerçekleştirmek isteyen bir avuç insan var. Bu sorunlar hukuki sorunlardır. Maliye, Emniyet ve hukuk bu yolsuzlukların peşine düşmüyorlarsa bu konuda görevlerini ihmal etmişlerdir. Sistemde bir açık var demektir. Asıl sorun bu açığın kimlerin işine yaradığıdır.

Dünyanın demokrasi ile yönetilen ülkelerinde havadan kazanç olmaz. Parayı nereden kazandığını her vatandaş açıklamak zorundadır. Aynı zamanda vergisini vermek zorundadır.

Bütün bunlar olurken ülkenin gündemine yerel seçimler girdi. Adaylık başvuruları ile partilerin gündemleri 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Bütün bu çıkmazlar AKP iktidarına yarıyor. Muhalefet partileri iş birliği içinde olacakken, kendilerini dev aynasında görmeye başladılar. Vatan Millet diyerek yürüyorlar.

İktidarı değil muhalefetle mücadele veriyorlar. İktidar ise gülerek bu tavırları seyrediyor. AKP iktidarının ülkeyi son bir ayda sürüklediği krizler hiç gündeme gelmiyor. Muhalefet kendi gündemini yaratmadığı sürede, hiçbir sorunu çözemez.

Dindar nesil ve PISA

AKP’nin ‘dindar nesil’ projesiyle eğitimi getirdiği nokta PISA testinin sonuçlarında ortaya çıktı. Hiçbir alanda OECD ortalaması yakalanamadı. ‘Okuduğunu anlama’ tam 10 puan geriledi. MEB ise bu sonuçlarla övünürken öğrencilerin yüzde 44’ü yaşamından memnun olmadığını söyledi. OECD tarafından gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki öğrencilerin akademik durumlarının tespitinde kritik öneme sahip PISA sonuçları ülkenin eğitim sistemini ölçüyor. 81 ülkenin değerlendirildiği teste göre Türkiye okuduğunu anlamada hem OECD ülkeleri ortalamasının altında kaldı, hem de 2018 sonuçlarına göre 10 puan geriledi. Bütün sonuçlar YKS’de Türkçede eksi netle yapılarak edebiyat kazanılmasının sürpriz olmadığını gösterdi. Okuma becerileri sıralamasında 37 ülke arasında, ülkemiz 30. oldu. Bu olumsuz tabloyu Millî Eğitim Bakanlığı olumlu gösterdi. Ne diyelim; At Binenin, Kılıç Kuşananın.