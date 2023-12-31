Ülkenin ilk kadın başkanına 'Yılın Erkeği' ödülü verildi

İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir çizgide bulunan İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni, 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya'nın ilk kadın başkanı olarak göre başladı.

İtalya'da yayın yapan aşırı sağcı Libero Quotidiano gazetesi de Giorgia Meloni’ye ‘Yılın Erkeği’ ödülünü verdi.

Ödül ülkede cinsiyetçilik tartışmalarını alevlendirirken gazete de kendini “Savaş zamanlarında savaşmasını bilen birini seçtik” ve “Cinsiyetler savaşını kazandığı ve cam tavanı yok ettiği” iddialarıyla savundu.

Meloni'ye verilen bu ödül, birçok muhalif gazete ve kadın siyasetçi tarafından “Yılın Erkeği” seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından' kaynaklandığı gerekçesiyle eleştirildi.

“ERKEKLERİN ÜSTÜN OLDUĞU” DÜŞÜNCESİ

Merkez soldaki Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, “Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme” dedi.

Yeşiller ve Sol İttifakı’ndan milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu bakış açısının “erkeklerin üstün olduğu” düşüncesinin yansıması olduğunu vurguladı.