Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik yapılan operasyonları ve ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Yapılan operasyonlarda 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını paylaşan Yerlikaya, şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklandığını bildirdi.

371 bin 433 vize muafiyeti veya ikamet süresi biten yani düzensiz göçmen durumuna düşen yabancının kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığı bilgisi de verildi.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Yerlikaya mesajında 82 bin Suriyelinin de ülkelerine döndüğünü duyurdu. 223 bin 856 düzensiz göçmenin ise sınırlardan girişinin engellendiği aktarıldı.

Yapılan operasyonlarda toplamda 254 bin düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere de yer verdi:

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve göç idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz.