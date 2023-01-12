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Sao Paulo Josef'i istiyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Beşiktaş'ın orta sahası Josef De Souza'yı istediği öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:39
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Ülkesine mi dönüyor... Sao Paulo Josef De Souza'yı istiyor

Sao Paulo Josef'i istiyor
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Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Beşiktaş'ın orta sahası Josef De Souza'yı istediği öğrenildi.

KARİYERİNİ ÜLKESİNDE SÜRDÜRECEK

MKE Anakaragücü maçından sonra ceza alan ve basın toplantısında son sezonu olduğunu dile getiren Brezilyalı orta saha için ülke basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bolavip'in haberine göre; Sao Paulo'nun teknik direktörü Rogério Ceni'nin 33 yaşındaki yıldız ismi istediğini ileri sürdü.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Souza, futbol kariyerini ülkesinde sürdürmesi planlanıyor.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a katılan Josef De Souza, Beşiktaş ile 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

 

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