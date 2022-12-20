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Arjantin 36 yıl sonra evine kupayla döndü

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ederek zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı Buenos Aires'e geldi. Turnuva boyunca takımlarını çılgınca destekleyen taraftarlar, havalimanında adeta coştu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:32
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Ülkeye dönen Arjantin'in kutlamasında flaş detay

Arjantin 36 yıl sonra evine kupayla döndü
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Arjantin-Fransa finali nefesleri kesti. Dünya basını dev finali 'Tüm zamanların en iyi final maçı' olarak yorumladı. İngiltere'den Daily Mail, Arjantin-Fransa karşılaşmasınmı tüm zamanların en önemli maçı olarak nitelendirdi. Haberde Messi'nin kariyerini taçlandırdığı ana vurgu yapılırken Mbappe'nin 26 yıl sonra finallerde hat-trick yapan ilk oyuncu olmasına rağmen bu performansın Dünya Kupası'nı kazanmak için yeterli olmadığına yer verildi.

Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.

Arjantin'in Dünya Kupası kazanan takımını taşıyan uçak, Buenos Aires'e iniş yaptı. Adeta ulusal bayram havası yaşanan ülkede futbolcular coşkulu bir karşılama ile karşılaştı.

Arjantin'de gece yarısı olmasına rağmen binlerce taraftar Messi ve arkadaşlarını kahraman gibi karşıladı. Uçaktan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile indi ve taraftarları selamladı.

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