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Faslılar yine doğum numarası yaptı ama papaz bu sefer pilav yemedi

İstanbul-Kazablanka seferini yapan yolcu uçağında bir kez daha hamile yolcu krizi yaşandı. Roma'ya acil iniş yapan uçakta yolcuların iniş yapmasına izin verilmedi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:00
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Ülkeye kaçak giriş yapmak için doğum numarası yapan Faslılar bu kez engellendi

Faslılar yine doğum numarası yaptı ama papaz bu sefer pilav yemedi
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Uçak Roma’ya acil iniş yaparken, ülkeye kaçak yolla girmek isteyen yolcuların kaçmaması için güvenlik güçleri uçağın kapılarını kapadı. Doğum sancıları başladığı iddia edilen hamile yolcuya ise uçak içerisinde müdahale edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kazablanka seferini yapan olcu uçağı, dün gece hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığı gerekçesiyle acil iniş yaptı.

Hamile kadın doğum sancılarının başladığı iddiasıyla kabin ekibini alarma geçirdi.  İlk müdahale üç doktor tarafından uçakta yapıldıktan sonra, kaptan pilot Roma Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak yerel saatle 21.10 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

POLİS APRON VE UÇAK ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI  

Bunun üzerine harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri, Faslı yolcuların ülkeye kaçak yolla girmelerini engellemek için uçak ve apron çevresinde önlem aldı. Ekipler uçağın ön kapısını kapatarak, yolcuların uçaktan kaçmasına izin vermedi.

Bu sırada uçaktan çıkmak isteyen yolcularla polis arasında arbede yaşandı. Polis yolculara müdahale etti. 8,5 aylık hamile olan yolcu ise doktorlar tarafından uçak içerisinde kontrol edilirken, doğum olayının yaşanmadığı öğrenildi.

28 YOLCU UÇAKTAN KAÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yine Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında yolculardan birinin doğum sancıları artması üzerine İspanya’nın Barselona Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

Bunu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçarken, 14 yolcu polis tarafından yakalanmıştı. Polis ekipleri uçaktan kaçan 14 yolcuyu bulmak için araştırma başlatmıştı.

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NECİP
11.12.2022 18:13
İtalyanlar ülkelerinde sinek uçurtmuyor. bizim ülkede 12 milyon sığınmacı vatandaşların verdiği vergilerle sefa sürüyor bizim vatandaş askıda ekmek hastane kuyruklarında 1 yıl sonraya gün alıyor.  
 
Tacettin
11.12.2022 18:07
İntibak yasası  
 
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