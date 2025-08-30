Ülkeyi sarsan cinayet! Eski parlamento başkanına kanlı tuzak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’in Lviv’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Katilin yakalanması için tüm birimler seferber edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüten Andriy Parubiy'in öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy, "Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv'de işlenen korkunç cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını aktardı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, katilin bulunması ve cinayetin aydınlatılması için tüm güvenlik birimlerinin ve imkanların seferber edildiğini bildirdi.

