Ülkü Ocakları Başkanı, belediye başkanını makamında darp etti

Kayseri’de MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, iddiaya göre 3,5 yıldır belediyede çalışan Sarız Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mustafa İnce’yi işe düzenli gelmediği gerekçesiyle işten çıkardı.
İnce bunun üzerine, durumu Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik’e iletti.
BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA DARP ETTİ
İnce’nin işten çıkartılması üzerine Çelik ve beraberindeki bir grup Sarız İlçe Belediye Binası'na geldi. Başkanlık makamında Bayrak ile Çelik tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
OCAK BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI
Çıkan arbedede Belediye Başkanı Baki Bayrak darp edilirken, Belediye Muhasebe Müdürü Osman Akpınar da yaralandı.
Gözaltına alınan Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.