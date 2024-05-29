Ülkü Ocakları Başkanına silahlı saldırı! Şehir ayaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ülkü Ocakları Başkanına silahlı saldırı! Şehir ayaklandı

Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak'a silahlı saldırı gerçekleşti. Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı.

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Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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