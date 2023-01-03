Servet Avcı'dan çok önemli Sinan Ateş açıklaması

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından olay Türkiye'nin gündeminden düşmezken, Yeniçağ yazarı ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Servet Avcı çok önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avcı, "Sinan Ateş’in katledilmesiyle birlikte cesaretle ortaya çıkan büyük irade sonuç almak üzere…" diyerek şunları söyledi:

"Üçüncü sınıf çete çözülüyor… Artık kaçış bitti, satış başladı…"

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü.

Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.