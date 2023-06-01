Ülkücü kadın seçim sonuçlarına böyle ağladı

Depremlerin en çok etkilediği 10 şehirde yaşayan afetzedelerin eleştirilerinin ve hükümetin afeti yönetme şeklinin seçmen davranışını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

Seçimlerin genel sonuçlarına bakıldığında AKP’nin 2018’e göre oyu beş puan azaldı. Fakat Cumhur İttifakı Meclis'te yine çoğunluğu sağlarken, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği bir sokak röportajında ülkücü olduğu belirtilen bir kadın gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Evet bugün çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Beni teüzen şey deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için ben ağladım, yemeğimi yemedim, elimden geleni yaptım... Ve sandığa giderken ne dedim biliyor musunuz? Bir oyum var dedim. Haksızlığa uğrayanlara, günlerce 'Nerede devlet?' diyenlere, suzuz kaldım da bana 'Yüzüğünü bozdur git su al' diyenlere, 'Çadır yok, su, yemek, içmek yok' deyip de ekranlarda feryat edip ve dün kalkıp... Gerçekten çok üzgünüm ya. Bir tek çırpınan Kılıçdaroğlu'du. Depremin ilk günnünden beri. Ramazanı da onlarla geçirdi. Tayyip Bey 2'inci güncü gün gitti. Dün ne oldu? Deprem illerinden çıkan oyları gördünüz mü?"