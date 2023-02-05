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Ülkücü olduğunu söyleyen vatandaş sokak röportajında isyan etti: Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım

Sokak röprotajında konuşan ve ülkücü olduğunu belirten bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyerek, "MHP’liyim, Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım" dedi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 01:28
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Ülkücü olduğunu söyleyen vatandaş sokak röportajında isyan etti

Ülkücü olduğunu söyleyen vatandaş sokak röportajında isyan etti: Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım
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Sokak röportajında konuşan ve ülkücü olduğunu belirten bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.

Bugüne kadar MHP dışında hiçbir partiye oy vermediğini kaydeden vatandaş, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerde ilk defa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

2018 yılında “Bir oy Erdoğan'a bir oy Devlet Bahçeli'ye” diye çalıştığını belirten vatandaş, "Erdoğan’a oy veren bu elimi kesip Türk milletinden özür dilemem lazım" dedi.

Vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ben dedem emekli olduğunda kamudan 2 daire alıyordu. Benim babam bir daire alıyordu. Ben de kamudayım. Bugün yarım araba alamıyorsun. Bu bir. Kılıçdaroğlu şunu yaptı, bunu yaptı diyorlar. Vallahi de billahi de daha ilk defa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. MHP dışında hiçbir partiye oy vermem. Bugün ben Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle alışverişe gittiğini görüyorum. Benim evimden daha küçük bir evde yaşıyor, memur gibi. Kapımın önünde arabam yatıyor. Ben işe otobüse gidiyorum, ekonomik kriz var. Vallahi billahi 2018 seçimlerinde bir oy Erdoğan'a bir oy Devlet Bahçeli'ye diye Ülkü Ocakları ile 81 vilayette çalışma başlattık. Şu elimi kesmem lazım benim Erdoğan'a oy verdiğim için. Türk milletinden özür dilemem gerekiyor."

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